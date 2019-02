Finale Ligure. Sono state quasi 60 le persone che questa mattina si sono ritrovate questa mattina in via Saccone, davanti alla caserma della finanza di Finale Ligure, per “liberare” la città dalla plastica. E’ diventata dunque realtà l’idea lanciata con un semplice post su Facebook da un finalese, Daniele Corti: la sua proposta si è trasformata in un evento Facebook organizzato da Diego Salvi, Maurizio Barbero e Carlo Lovisolo e oggi è stata finalmente messa in pratica.

“Non ci aspettavamo una adesione così importante – commenta Salvi – E’ stata un’occasione per stare assieme e condividere uniti la voglia di collaborare per rendere la città libera dalla plastica che, ricordiamo, finisce in mare e poi attraverso l’alimentazione viene ingerita da tutti noi. Abbiamo trovato molto materiale, segno di un inciviltà impressionante”.

Due ore di lavoro, divisi in due squadre: una ventina di persone circa si è occupata della zona della Caprazoppa, gli altri della spiaggia nell’area della foce del fiume e dell’ex stabilimento Piaggio. “Abbiamo raccolto davvero tantissimi sacchi di plastica – racconta Barbero – Alla Caprazoppa, affianco al distributore della Erg, c’è una aiuola dove abbiamo trovato davvero di tutto: plastica, parti di cucine e di automobili. Non siamo riusciti a terminare la pulizia, quello che abbiamo dovuto lasciare lì lo porteremo via la prossima volta”.

La volontà, infatti, è quella di ripetere l’esperienza a breve, magari già tra due settimane. “Cambiare insieme si può – è lo slogan di Salvi – eventi come questo non vogliono essere una soluzione al problema bensì un messaggio vero di sensibilizzazione a cambiare atteggiamento verso il nostro territorio ed il nostro mare. Siamo felici di aver visto molti bambini, da loro deve partire il messaggio per le generazioni future. Grazie a Carlo Lovisolo per il suo grande supporto, al WWF che ci ha donato i guanti e a Finale Ambiente che provvederà a raccogliere i sacchi che abbiano fatto. Grazie di cuore a tutti: è l’inizio di un percorso che porteremo avanti tutti assieme, sempre attraverso i social e la pagina ‘Sei di Finale Ligure se Official’ da cui tutto è partito”.