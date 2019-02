Cross country, domenica a Campochiesa la XCO Top class

Albenga. Scaldate i quadricipiti se siete dei ciclisti perché domenica 10 febbraio arriva la gara XCO Top class FCI a Campochiesa d’Albenga, valevole quale 10° Memorial Pericoli.

Grazie all’amministrazione comunale e al Comitato Locale Turismo, che ha delineato tutta una serie di stanziamenti derivanti dall’imposta di soggiorno per lanciare l’outdoor anche ad Albenga, ecco questa iniziativa sportiva volta a conquistare lo scenario del cross country, con il circuito di Campochiesa.

Previsti molti iscritti che insieme tra appassionati e curiosi invaderanno il centro storico della frazione, dove ormai dallo scorso ottobre ha riaperto al pubblico la casa comunale, indicata dall’amministrazione Cangiano come sede dello sviluppo dell’outdoor e della valorizzazione enogastronomica del territorio.

La giornata sportiva all’aria aperta ad Albenga inizia, in quel di Campochiesa, alle ore 7 con l’apertura delle iscrizioni proprio nella casa comunale. Si ricorda che la gara è aperta a i tesserati FCI e a tutti gli enti di promozione sportiva italiani e stranieri.

Ecco le varie partenze a seconda delle categorie: ore 9,30 Esordienti maschili 1° e 2° anno; 9,35 Allieve femminili 1° e 2° anno, Esordienti femminili 1° e 2° anno; 10,30 Allievi maschili 1° e 2° anno; 12,00 Open Junior ed Amatori, che si sfideranno tutti sui sentieri alle spalle del paese.

Una logistica importante quella messa in campo da Comune ed Associazione Sportiva UCLA 1991, che vedrà modificata la viabilità in corrispondenza del borgo e della provinciale che transita davanti alle opere parrocchiali, per consentire lo svolgimento della manifestazione e anche più parcheggio possibile per partecipanti e avventori. La macchina organizzativa è ormai partita come il conto alla rovescia: non ci resta che aspettare il via, domenica 10 febbraio.