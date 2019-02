Corteo antirazzista a Savona, Simona Saccone critica “sindacati a partiti di sinistra”

Savona. “Capisco la voglia dei ragazzi di manifestare come e’ giusto e lecito che sia. I ragazzi sono il futuro e devono giustamente unirsi per da voce ai loro pensieri e alle loro idee”.

“Ma uniti a questo corteo sventolano anche le bandiere della Cgil e del pc e di altre associazioni di sinistra”.

“Mi chiedo come mai certi sindacati e partiti di sinistra invece di invitare i ragazzi a manifestare per il loro diritto ad avere un futuro, a manifestare contro le fabbriche che chiudono, il degrado, la cultura e il sociale calpestati, i piccoli imprenditori che non hanno la possibilità di andare avanti, manifestino per un fenomeno completamente inesistente nella nostra città”.

Simona saccone dirigente regionale politiche sociali Ugl