Corse clandestine a Savona, uno dei protagonisti sorpreso dalla municipale alla guida dell’auto sequestrata

Savona. Non ha perso il vizio per la velocità G.P, uno dei due giovani che a novembre si erano resi protagonisti di alcune corse clandestine in stile “Fast&Furious” in corso Tardy e Benech.

Una della “gare” era stata immortalata da un testimone e il video, contente accelerazioni, salti e atterraggi (con tanto di scintille) era diventato virale in breve tempo, facendo drizzare le antenne alla forze dell’ordine che si sono messi subito sulle tracce dei piloti.

E uno dei giovani G.P., è stato nuovamente sorpreso dagli agenti della polizia municipale di Savona ieri sera, mentre sfrecciava in centro proprio a bordo della sua macchina M.G., che era stata sequestrata.

Alla vista degli agenti, inoltre, il ragazzo non ha rispettato l’alt e si è dato alla fuga imboccando via Stalingrado e e poi Vittime di Brescia, dove è però stato fermato dalla municipale. Per il giovane è scattato un doppio provvedimento: patente revocata e maxi sanzione.