Savona. Nel corso della giornata odierna i carabinieri della Compagnia di Savona, coadiuvati da alcuni cani antidroga, hanno effettuato l’ennesimo servizio straordinario di prevenzione.

Il controllo ha interessato le zone di piazza del Popolo, di via delle Trincee, piazza delle Nazioni, Piazza A. Moro oltre ad altre aree periferiche della città.

Foto 2 di 2



Sono stati realizzati diversi posti di controllo, nel corso dei quali sono state identificate un’ottantina di persone e controllati numerosi veicoli; sono stati segnalati alla Prefettura tre giovani per uso e possesso di sostanza stupefacente, recuperati circa 22 grammi di droga tra hashish e marjiuna nonché deferite all’Autorità Giudiziaria due persone per inosservanza delle prescrizioni relative al provvedimento di divieto di dimora.

I carabinieri di Albisola inoltre, sempre nell’ambito del servizio coordinato, hanno rintracciato ed arrestato nel primo pomeriggio T.A. 28enne, marocchino, pregiudicato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è già stato condotto presso il carcere di Genova Marassi.

I servizi di sicurezza messi in atto dai carabinieri nelle aree ritenute sensibili per la sicurezza pubblica continueranno anche nei prossimi giorni.