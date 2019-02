Controlli congiunti delle municipali di Loano ed Albenga: controllati 775 veicoli, elevate 14 sanzioni

Loano. Nuova operazione congiunta da parte degli agenti della polizia municipale di Loano e Albenga. Ieri mattina una pattuglia mista composta da uomini del comando loanese ed ingauno ha effettuato una nuova serie di controlli mirati sulle strade della città dei Doria. Ancora una volta, l’obiettivo era quello di individuare veicoli privi dell’obbligatoria copertura assicurativa o non in regola con la revisione periodica.

Gli accertamenti hanno interessato i veicoli in transito e quelli parcheggiati nelle aree di sosta lungo la via Aurelia (dal confine con Pietra Ligure al confine con Borghetto Santo Spirito) e in via dei Gazzi, viale Enrico Toti, via Bulasce, viale Azzurri d’Italia, Campo Cadorna, corso Roma, corso Europa, piazza Mazzini, via delle Caselle.

In tutto sono stati controllati 775 veicoli. Gli agenti hanno elevato 11 verbali ad altrettanti proprietari di veicoli non sottoposti a revisione ed altri 3 verbali per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.

Nello svolgimento della loro attività gli operatori hanno utilizzato il dispositivo in dotazione della polizia ingauna denominato “Città Sicura Mobile”, apparecchio portatile che, grazie al collegamento con la banca dati della Motorizzazione, è in grado di svolgere una grande quantità di operazioni: scovare auto senza assicurazione oppure con la revisione scaduta, individuare macchine rubate o inserite dalle forze dell’ordine in una lista nera, perfino individuare la classe ambientale di appartenenza dell’auto (cioè la categoria Euro). Gli apparecchi mobili sono stati montati direttamente sulle auto di servizio.