Alassio. Centocinquanta persone identificate, cento mezzi controllati, tre fogli di via notificati, tre patenti ritirate, cinque auto sequestrate, un locale pubblico sottoposto a verifica, due arresti e diverse denunce. E’ il bilancio dei controlli a tappeto effettuati nella giornata di ieri e che hanno impegnato tutte le stazioni dipendenti della Compagnia carabinieri di Alassio, ognuna nella rispettiva zona di competenza territoriale.

Gli uomini dell’Arma hanno presidiato tutte le zone più “sensibili” come i carrugi, il budello alassino, i porti turistici della città del Muretto ed Andora, le stazioni ferroviarie, i parchi pubblici, i luoghi di aggregazione giovanile e l’Aurelia. .

In manette (per la precisione agli arresti domiciliari) è finito un uomo accusato di stalking nei confronti dell’ex coniuge. Secondo quanto accertato, nell’ultimo periodo, la donna è stata perseguitata dall’uomo che quindi è stato colpito dal provvedimento cautelare. L’altro arrestato invece deve espiare una pena di anni uno per un furto commesso nell’anno 2013 a Ceriale.

I fogli di via hanno colpito altrettanti pregiudicati non residenti sorpresi a girare in modo sospetto per il centro di Alassio. Per quanto riguarda i controlli stradali le tre patenti sono state ritirate per guida pericolosa, mentre cinque auto sono state sequestrate per mancanza di polizza assicurativa.

Un locale pubblico è stato invece oggetto di verifica da parte della stazione di Alassio e del personale del NIL dell’Ispettorato del lavoro di Savona, coinvolto fattivamente nello specifico settore di competenza. All’esito della specifica attività tecnica ispettiva procederà, per la parte di competenza, ad elevare eventuali sanzioni, se riscontrate.

I carabinieri della stazione di Cisano hanno denunciato un uomo che, nel corso dei periodici controlli a coloro che detengono armi, è risultato non aver correttamente segnalato il passaggio delle armi dalla precedente residenza all’attuale.

Un cittadino nigeriano di 23 anni, mentre viaggiava sopra un pulmann in direzione Ventimiglia, ha infastidito gli altri passeggeri e per questo è stato obbligato a scendere da un carabiniere in borghese alla stazione di Alassio. Dai successivi accertamenti è emerso che, oltre a non avere pagato il biglietto, era senza documenti e destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel gennaio 2019 che non aveva rispettato. Di conseguenza per lui è scattata una nuova denuncia.

Inoltre i militari della stazione di Alassio, nell’ambito di una indagine legata ad alcuni furti commessi ultimamente ai danni di alcuni cittadini, ha scoperto tre ricettatori che avevano la disponibilità di tre iPhone i cui proprietari avevano sporto regolare denuncia.

Infine 4 grammi di cocaina, divisa in palline, sono stati trovati addosso ad un marocchino grazie al fiuto del Cane Jimmi dell’unità cinofila che, mentre perlustrava il budello insieme al suo conduttore, si è agitato improvvisamente segnalando la presenza della droga.

Il servizio di presidio del territorio, anche in vista di noti eventi sportivi, continuerà nelle prossime ore, con la presenza dei dispositivi soprattutto nelle ore serali e notturne. La raccomandazione che l’Arma rivolge ai cittadini è di segnalare al 112, in ogni momento, situazioni di rischio, pericolo o sospette.