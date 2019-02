Cisano+ incontra gli abitanti di Cenesi

Cisano Sul Neva. Strada Cenesi-Bastia, questione discariche, Palazzetto e il contratto di servizio della raccolta spazzatura per il Villaggio Ver. Sol. Mar. Sono stati questi i temi principali affrontati nell’appuntamento organizzato da Agostino Morchio, Walter Biagiotti e Federico Molinario di Cisano+.

“Ci ha fatto molto piacere – raccontano i promotori – incontrare gli amici e gli abitanti di Cenesi per raccogliere spunti e proposte per continuare nel nostro percorso di elaborare un programma amministrativo condiviso e partecipato. Il dialogo e l’ascolto saranno sempre le colonne portanti della nostra attività di governo della cosa pubblica del paese. A breve ci saranno altri momenti di confronto e dibattito con la cittadinanza ad esempio in località Martinetto dove è nostra intenzione organizzare un incontro per definire le priorità che gli abitanti della frazione e di Conscente chiedono di veder affrontate dalla nuova amministrazione”.

Agostino Morchio consigliere comunale e portavoce del comitato elettorale conclude: “Le linee del programma che abbiamo iniziato ad elaborare, alcuni nomi e ruoli di chi con me rappresenterà l’ alternativa libera e democratica alla maggioranza uscente, saranno ufficialmente presentate e rese pubbliche il mese prossimo. Attraverso collaborazione ed unione siamo disponibili ed aperti ai contributidi idee ed impegno in prima persona di chi vuole rafforzare una comunità che ha già deciso di credere ed impegnarsi in un progetto amministrativo serio e concreto per il bene del proprio paese tutto. Noi vogliamo ridare alla maggioranza del paese la maggioranza in consiglio. Con noi vince Cisano ed il territorio”.