Cisano sul Neva. Attimi di paura per i genitori di una bimba di soli 8 mesi rimasta chiusa in auto. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, la dinamica è ancora in fase di accertamento.

E’ stata la madre a far scattare l’allarme: stando ad una prima ricostruzione pare che la donna abbia lasciato le chiavi in macchina e abbia chiuso erroneamente la portiera. Così la piccola è rimasta bloccata all’interno della vettura.

Foto 2 di 2



Sul posto, oltre a 118 e una ambulanza della Croce Bianca, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga che hanno provveduto in breve tempo a liberare la bimba: la piccola, fortunatamente, stava dormendo e non si è accorta di nulla.

Ora sta bene ed è tornata tra le braccia dei genitori.