Cisano 2019, il sindaco Niero tenta il bis: “Squadra che vince non si cambia”

Cisano sul Neva. “E’ mia intenzione proseguire il lavoro svolto in questi anni che è sotto gli occhi di tutti: nel prossimo mandato possiamo consolidare quanto fatto, rilanciando ancora di più il paese e le sue nuove vocazioni produttive”. Lo ha detto oggi il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero che lancia ufficialmente la sua ricandidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni comunali nella località dell’entroterra albenganese.

“Non è stato facile in questi anni amminstrare, ma con la fiducia della squadra e del gruppo di lavoro al mio fianco sono certo che potremo ottenere altri importanti risultati per i nostri cittadini” aggiunge.

“Credo che con la giunta e l’attuale maggioranza abbiamo lavorato bene, in massimo sintonia e coesione: è giusto proseguire il percorso. Quindi: squadra che vince non si tocca…” anche se il primo cittadino uscente non esclude qualche new entry nella lista che concorrerà alle amministrative. “Sicuramente siamo aperti all’arrivo di altre forze e risorse, sono in corso contatti e incontri per capire quale potrà essere la squadra migliore” spiega Niero.

Quanto alla sua appartenenza politica targata Pd: “Siamo sempre stati una lista di natura civica, composta da diverse anime e sentimenti e con diverse esperienze e militanze politiche del passato. Non è mai stato un problema e non lo sarà certo ora, anche perchè non credo che la contemporaneità con le elezioni europee possa influire per un piccolo comune come il nostro, i nostri cittadini sapranno scegliere…”.

E nel merito degli aspetti programmatici: “La nuova palestra, il centro storico, gli interventi post-alluvione 2016, la raccolta differenziata… In questi anni parlano i fatti. E nei prossimi anni vogliamo continuare: cura e manutenzione del territorio e rafforzare la nuova vocazione post-agricola i Cisano, con la zona industriale, l’outdoor e tutti i filoni di sviluppo dell’entroterra. Infine, in un momento difficile sul fronte delle risorse finanziarie, sarà importante operare per partecipare a bandi e ottenere finanziamenti” conclude il sindaco Niero.

Il sindaco uscente dovrebbe vedersela contro l’attuale capogruppo di minoranza Bruno Morchio, che assieme all’esponente di opposizione Walter Biagiotti ha lanciato il progetto “Cisano +”.