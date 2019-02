Cisano 2019, il comitato di Cisano+ incontra gli abitanti della frazione di Cenesi

Cisano sul Neva. Venerdì 22 febbraio alle 20.30 al bar alimentari “Dalla pagnotta al caffè” di Cenesi si terrà il primo incontro pubblico tra i rappresentanti del comitato elettorale Cisano+ e gli abitanti della frazione. La serata, dal titolo “Cenesi tra presente e futuro”, ha l’obiettivo di raccogliere spunti e proposte per il territorio.

“Lo scorso autunno abbiamo iniziato a raccogliere le istanze degli abitanti attraverso riunioni e momenti di confronto – raccontano Agostino Morchio, Walter Biagiotti e Federico Molinario – All’appuntamento di venerdì sono invitati tutti coloro che, in una bicchierata in allegria ed amicizia, hanno piacere e voglia di conoscere come si sta sviluppando un progetto amministrativo ed un programma che sarà fatto dai cittadini per i cittadini”.

“Nessuna promessa a nessuno, ma solo la massima disponibilità all’ascolto e al dialogo – dichiarano i promotori del comitato – E’ questa la filosofia che ci contraddistingue e che porteremo avanti anche dopo le elezioni coinvolgendo la cittadinanza in maniera costante”.

Conclude Agostino Morchio consigliere comunale portavoce del comitato elettorale: “Con gli amici Walter e Federico stiamo lavorando alla composizione di gruppi di lavoro tematici e settoriali e ad una squadra di candidati competenti, seri, rappresentativi, delle singole fasce d’età e professioni. Aperti e disponibili a nuovi ingressi e soprattutto ai contributi di idee e alla collaborazione di chi ama il proprio paese e vuole fare qualcosa per il proprio paese dal punto di vista amministrativo, l’obiettivo è quello di essere presenti alle prossime elezioni dando voce e rappresentanza a chi non si riconosce nell’attuale maggioranza. Vogliamo far vincere Cisano, il territorio e la comunità tutta”.