Savona. È tempo di gare amichevoli nella scherma con il classico trofeo Antico Castello a Rapallo. Di scena gli spadisti nell’open di spada gara aperta a tutti gli schermitori di età superiore a 14 anni. E appunto il quattordicenne Alex Patrone, atleta del Circolo Scherma Savona, è stato protagonista di un’ottima prova, che lo ha portato al 2° posto, alle spalle dell genovese Sergio Trivelli della sala Pompilio Genova.

Le gare includevano anche prove riservate al fioretto nelle età Under 14. Nel fioretto ragazze-allieve (12-13 anni) Sara Frosi giunge nella finalissima ad otto, chiudendo al 7° posto. Presente anche nella categoria prime lame (9 anni) Lorenzo Satta, che si è cimentato con eccellenti risultati nel fioretto in una prova non competitiva.

“Queste manifestazioni – riferisce Paolo Frosi, vicepresidente del Circolo scherma al seguito – servono per abituarsi al clima di gara e a migliorare la propria tecnica. Incoraggiamo i ragazzi a effettuarle senza particolari supporti per aumentare il proprio grado di autonomia sportiva”.