Ciclismo, Trofeo Laigueglia: gli eventi collaterali

Laigueglia. Mancano ormai pochi giorni a domenica 17 febbraio quando, per la cinquantaseiesima volta, sulle strade della costa della riviera ligure di ponente andrà in scena il Trofeo Laigueglia, che avrà partenza alle ore 11.

L’appuntamento organizzato dal Comune di Laigueglia con la regia tecnica del Gruppo Sportivo Emilia anche quest’anno rappresenterà la gara di apertura del calendario italiano e come sempre si presenterà a tutti gli addetti ai lavori e non come un vero e proprio evento, non solo sportivo.

Particolarmente ricco sarà il programma delle iniziative collaterali che si rivolgeranno ad un ampio pubblico. Eccolo nel dettaglio.

Sabato 16 febbraio, dalle ore 15,30 presso il Molo si terrà la presentazione delle squadre partecipanti al 56° Trofeo Laigueglia.

Sabato 16 e domenica 17 febbraio nel centro di Laigueglia saranno presenti la Lamborghini Huracan (che domenica scorterà la gara nei primi chilometri) e il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, un’aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli. Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando.

A bordo del Pullman Azzurro i bambini potranno assistere a divertenti lezioni di educazione stradale in compagnia della Polizia.

Sabato 16 (ore 15) e domenica 17 (10,30) nel centro di Laigueglia si terrà una sfilata di biciclette storiche curata dal Gruppo Storico del Giro d’Italia d’epoca.

Sabato 16 e domenica 17 presso l’ex Delegazione Spiaggia (Piazza Cavour), dalle 9 alle 19,30, si potrà visitare la mostra multimediale “Trofeo Laigueglia, 55 edizioni + 1”, un viaggio nella storia della classica ligure curato da Roberto Schiavon.