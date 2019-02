Ciclismo: pronta al battesimo la Gran Fondo Città di Ceriale

Ceriale. Manca ormai veramente una manciata di giorni alla prima edizione della Gran Fondo Città di Ceriale, che prenderà il via dal lungomare della cittadina savonese alle ore 10,30 di domenica 3 marzo.

Da non dimenticare l’appuntamento del sabato pomeriggio, quando, sulla spiaggia, si sfideranno i piccoli futuri campioni della mountain bike in una gara di short track. Un piccolo gesto da parte del GS Loabikers, che porge la mano al ciclismo giovanile che tanto ha bisogno di gare per i pedalatori in erba.

Un battesimo importante, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Ceriale che ha fortemente appoggiato questo progetto sin dalle prime battute.

La gara prevede un percorso innovativo, che porterà i partecipanti alla scoperta di nuovi scorci liguri.

Venerdì 1 marzo scadrà la quota agevolata delle iscrizioni online, che aumenterà nei giorni di sabato e domenica, con le iscrizioni in loco.

Tutte le informazioni e i dettagli sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.