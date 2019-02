Ciclismo: il toscano Federico Pozzetto vince in volata la Gran Fondo Città di Loano

Loano. Con oltre cinquecento iscritti si è svolta questa mattina la nona edizione della Gran Fondo Città di Loano, che ha dato ufficialmente il via alla stagione granfondistica.

Sebbene le previsioni del tempo non assicurassero una giornata di sole, il meteo ha deciso di essere clemente e di tenere il percorso di gara lontano dall’acqua. Peccato che in tanti si siano spaventati abbiano deciso di disertare il primo appuntamento.

Una griglia di merito colma di nomi importanti nel panorama fondistico, con un padrino di eccezione quale Claudio Chiappucci, che non ha lesinato foto e parole, soprattutto in gruppo lungo il percorso.

Alle 10,30 precise il folto gruppo prende il via in direzione di Albenga. Al chilometro zero, posto all’uscita dell’abitato di Loano, iniziano le scaramucce, ma che si risolvono in fretta, lasciando il gruppo compatto fino all’attacco della salita di Ranzo. Qui la gara entra nel vivo con un primo attacco del materano Tommaso Elettrico, campione del mondo di granfondo. Elettrico prende subito un buon vantaggio e alle sue spalle si forma un gruppetto di inseguitori capeggiato dal duo Fabio Cini – Federico Pozzetto, senese il primo, di Castel Fiorentino il secondo.

Elettrico mantiene la sua posizione lungo tutta la salita, ma al termine della discesa, a Cenesi, il gruppo di testa è nuovamente compatto. La gara è ancora aperta. Ma sono le prime rampe che portano allo Scravaion che rilanciano il materano, il quale tenta nuovamente l’azione solitaria. Con oltre un minuto di vantaggio il gruppetto di inseguitori non molla la presa e negli ultimi chilometri prima dello scollinamento, Cini forza il passo e riporta sotto il suo capitano Pozzetto. A Bardineto il gap è quasi ormai colmato, tanto che lo stesso Elettrico preferisce rialzarsi e farsi riprendere dal duo della Cicli Copparo. Il terzetto battistrada continua d’accordo sino all’arrivo dove la volata è inevitabile e ad avere la meglio è Pozzetto ai danni di Elettrico. Terza piazza per Cini.

Arrivo in volata anche per la gara femminile dove il testa a testa sugli ultimi metri tra la comasca Barbara Anita Manzato e la cuneese Annalisa Prato assegna la vittoria alla prima. Terzo gradino del podio per la novarese Sabrina De Marchi.

Tra le società la vittoria è andata alla torinese Rodman Azimut Squadra Corse a cui si affiancano sul podio la cuneese GS Passatore e la san maurese Jolly Europrestige.

Una manifestazione ben riuscita come sempre, che regala dei bei fine settimana in Liguria a tutti gli appassionati ciclisti.

I primi 10 classificati:

1. Federico Pozzetto (Asd Cicli Copparo) 2:47:55.59

2. Tommaso Elettrico (Team Cps Cycling) 2:47:56.11

3. Fabio Cini (Asd Cicli Copparo) 2:47:58.85

4. Davide Busuito (Team De Rosa Santini) 2:51:45.36

5. Federico Borella (Gs Bicisport Ospedaletti) 2:52:44.56

6. Mattia Magnaldi (Team De Rosa Santini) 2:52:44.60

7. Roberto Monti (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 2:52:52.86

8. Julien Amadori (Individuale) 2:52:53.36

9. Theo Modell (Individuale) 2:52:53.36

10. Luca Ripamonti (Flandres Love – Sportland) 2:52:53.37

Le prime 10 classificate:

1. Barbara Anita Manzato (Somec-Mg.K Vis-Lgl) 3:09:33.62

2. Annalisa Prato (Team De Rosa Santini) 3:09:33.64

3. Sabrina De Marchi (Somec-Mg.K Vis-Lgl) 3:14:18.91

4. Olga Cappiello (Team De Rosa Santini) 3:19:29.67

5. Georgina Makhandi (Bicistore Cycling Team) 3:28:31.44

6. Matilde De Sciora (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 3:33:06.95

7. Francesca De Sanctis (Bicistore Cycling Team) 3:33:07.69

8. Barbara Ramorino (Bicistore Cycling Team) 3:35:49.70

9. Louhanna Duplouy (Individuale) 3:36:16.96

10. Pamela Valentino (Team De Rosa Santini) 3:38:57.71

Il podio delle società:

1. Rodman Azimut Squadra Corse

2. GS Passatore

3. Jolly Europrestige

Clicca qui per consultare le classifiche complete.

Nella foto (Enrico Cavallini): il podio maschile della Gran Fondo Città di Loano