Ceriale, Darwin Day al Museo Paleontologico

Ceriale. In occasione dei festeggiamenti che ogni anno vengono organizzati a livello mondiale per ricordare la data di nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809), il Museo Paleontologico di Ceriale, in via Nuova di Peagna, propone un appuntamento per approfondire l’avventuroso viaggio compiuto dal grande scienziato inglese che lo ha portato a formulare la sua famosa teoria evoluzionistica.

L’attività si svolgerà sabato 16 febbraio a partire dalle ore 15.00: gli studiosi Dario Ottonello e Luca Lamagni terranno una piccola conferenza su Charles Darwin e di seguito svolgeranno la visita guidata del Museo e del giardino botanico. Il costo dell’evento è di 2€ a persona (prezzo del biglietto di ingresso al Museo).

Il Museo Lai rimane regolarmente aperto, con orario invernale sino al 31 marzo, il sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Per informazioni, news ed eventi si può visitare il sito internet www.riotorsero.eu o la pagina Facebook “Museo paleontologico Silvio Lai”.