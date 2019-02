Ceriale, cade con la moto sulla via Romana: ferito 17enne

Ceriale. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Ceriale.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17:20, un ragazzino a bordo di una moto a perso il controllo del mezzo, cadendo lungo la strada. Il sinistro si è verificato sulla via Romana.

Resta ancora da appurare le ragioni della caduta: immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento sul posto dei militi della Croce Rossa di Ceriale e dell’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: stando a quanto riferito le sue condizioni non sono giudicate gravi e nell’impatto a terra non ha riportato traumi significativi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Ceriale per i rilievi e gli accertamenti del caso.