Ceriale aderisce a “M’illumino di meno”

Ceriale. Il Comune di Ceriale aderisce anche quest’anno alla campagna “M’Illumino di meno”, la festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa da Caterpillar, storico programma in onda su Rai Radio2, con lo spegnimento dell’illuminazione e condividendo le proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità

E’ la più importante campagna di sensibilizzazione e comunicazione dedicata al risparmio energetico, su scala internazionale. Nasce il 16 Febbraio 2005, giorno dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.

La filosofia alla base della giornata è quella di convincere quante più persone possibili a dedicarsi al risparmio, il grande giacimento energetico disponibile subito ed a costo zero

E quest’anno, promuove anche l’istituzione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili. Il focus della tredicesima edizione è “condiVivere”: la condivisione come strategia per risparmiare energia e produrre buona energia sociale.

E’ dimostrato come la più grande dispersione energetica sia causata dallo spreco, in tutti gli ambiti dei nostri consumi: alimentari, trasporti, comunicazione, etc. Nella giornata del 1 marzo 2019, dedicata all’ormai consueto e simbolico “silenzio energetico”, si invita allo spegnimento dell’illuminazione dei monumenti, delle piazze, delle vetrine, degli uffici, delle aule e delle private abitazioni.

Le scuole potranno manifestare simbolicamente il proprio amore per il Pianeta e l’adesione a nuovi stili di vita con un minor impatto ambientale, sviluppando il tema della condivisione che si presta per molte chiavi di lettura disciplinari: si può analizzare la condivisione nelle varie società umane ed anche animali in storia, economia, scienze e si possono organizzare molte attività concrete per sperimentare la condivisione in prima persona il 1 marzo.

Le iniziative del Comune: spegnimento delle luci del Palazzo Comunale e di tutti gli Uffici Comunali distaccati per tutta la giornata; spegnimento delle luci presso tutti gli Uffici aperti al pubblico: postali, bancari, agenzie, etc; invito ai cittadini ad “un’ora a lume di candela” a casa; invito ai cittadini a cena anti-spreco, svuota frigo e finisce gli avanzi; infine l’invito all’uso della bicicletta.

L’Istituto Comprensivo di Ceriale prenderà parte alle iniziative nella giornata dedicata al risparmio energetico.