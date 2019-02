Pontinvrea. È cominciata con una messa alla presenza del sindaco di Pontinvrea Camiciottoli, del vescovo di Acqui Terme, del vicesindaco Giovanni Battista Pastorino, di Federico Santolini (primario di ortopedia presso l’ospedale San Martino di Genova) e del vicequestore aggiunto Fulvia Postigliani, la cena di beneficenza organizzata in favore dell’ospedale Galsini di Genova.

Nell’occasione, è stata portata la testimonianza del presidente di Abeo (Associazione Bambino Emopatico Oncologico),q che sta ristrutturando degli alloggi per creare una casa-accoglienza per ospitare le famiglie dei bimbi ricoverati presso l’ospedale Gaslini di Genova.

L’evento è stato organizzato da Vanni Oddera, che da anni porta avanti il suo progetto di mototerapia e che, con un velo di commozione, ha esternato la sua felicità per aver potuto far partecipare alla funzione la sua inseparabile moto evidenziando che “senza di lei nulla sarebbe cominciato”.

I partecipanti si sono poi spostati nella sede del Comune dove, a piano terra, lo staff del ristorante Quintilio per una sera ha trasferito le sue cucine per preparare una deliziosa cena di beneficenza, che ha visto più di cinquanta partecipanti nella bellissima sala del consiglio comunale di Pontinvrea.

“La generosità dei partecipanti ed in particolare dei pontesini, che sono sempre prodighi ad aiutare Vanni nella realizzazione di questi eventi, non ha deluso le aspettative visto che si sono raccolti quasi 6mila euro”, ha dichiarato il sindaco Camiciottoli.

“Vanni non si smentisce mai nell’essere un grande uomo sia nello sport che nella solidarietà. È stato un piacere ed un onore mettere a disposizione la sala consigliare del comune per la realizzazione di questo evento, che è il quarto realizzato da Vanni sul nostro territorio. In questi casi e per le finalità dell’iniziativa le parole non servono perchè vedere tanta gente disposta a partecipare ti fa capire quanto amore ci sia nel cuore di ognuno di loro”.

“Un ringraziamento particolare al Vescovo, a Federico Santolini e al vicequestore aggiunto Fulvia Postigliani, allo staff del ristorante Quintilio e a tutti i ragazzi che volontariamente hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, ma soprattutto ai miei concittadini che rispondendo così numerosi non fanno mai venir meno in me l’orgoglio di essere il loro sindaco”, ha concluso Camiciottoli.