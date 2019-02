Agg. ore 22: I vigili del fuoco ed i carabinieri sono riusciti a raggiungere il disperso. Dopo aver raggiunto lo sperone di roccia sul quale si trovava, gli operatori lo hanno riportato sulla strada e lo hanno poi affidato alle cure della croce Verde di Albisola. Nella caduta ha riporato qualche lieve contusione.

Agg. ore 19.40: I soccorritori sono riusciti ad individuare l’uomo e in questi minuti stanno cercando di raggiungerlo partendo dalla cima della cresta e discendendo poi nella sua direzione. A complicare le operazioni la fitta vegetazione, che sta rendendo molto arduo trovare il sentiero migliore per poter arrivare al punto in cui si trova l’uomo.

Secondo quanto riferito, questi si sarebbe “avventurato” in cerca di un proprio oggetto personale (il portafogli) smarrito proprio tra la vegetazione. L’arrivo del buio e l’asperità del luogo, però, gli hanno impedito di ritrovare la via del ritorno.

Celle Ligure. Hanno preso il via intorno alle 18.30 di questo pomeriggio e sono tuttora in corso le ricerche di un uomo che, secondo quanto riferito, sarebbe precipitato in una scarpata tra Celle Ligure ed Albisola.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale sanitario.

L’incidente è avvenuto tra Capotorre e la strada che conduce a Pecorile.

Lo spiegamento dei soccorsi ha creato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code in entrambe le direzioni.