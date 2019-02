Casino di Sanremo, numeri in calo: cresce il business delle slot machine online

Il Casino di Sanremo mostra qualche segno di difficoltà. Sono i numeri a mostrare una situazione certamente non drammatica ma, comunque, non rosea come gli anni precedenti. Nonostante ciò, grazie alle entrate degli ultimi giorni dell’anno, il calo degli introiti nel 2018 è stato meno pesante del previsto. Si stimavano, infatti, perdite superiori ai due milioni di euro. I circa 400.000 euro incassati a cavallo tra le festività natalizie e la fine del 2018 hanno fatto sì che gli introiti della casa da gioco sanremese non diminuissero oltremodo rispetto all’anno precedente, attestandosi su una cifra al di sotto dei due milioni di euro.

Ma possono bastare pochi giorni di entrate elevate a garantire tranquillità per il 2019 e per gli anni a venire? Difficile a dirsi. Certo, in Italia, esistono casi anche peggiori rispetto a quello di Sanremo. Basta citare, a titolo d’esempio, il casino di Campione d’Italia, andato incontro, negli ultimi sette anni, a una profonda crisi che ha comportato il fallimento della stessa casa da gioco e il dissesto dell’ente comunale.

Sanremo, rispetto al comune di Campione d’Italia, in termini di economia locale, può vantare entrate non legate esclusivamente al mondo dei casino. La presenza del Teatro Ariston e di altre attrattive garantisce, almeno per le casse comunali, entrate costanti, anche se il casino rappresenta, comunque, un perno per le attività commerciali di Sanremo.

Il gioco online del casino di Sanremo

In controtendenza rispetto a quanto descritto precedentemente per le sale da gioco fisiche, il casino di Sanremo conferma buoni numeri sul fronte del gioco a distanza. Sono, ormai, sempre di più i giocatori che decidono di tentare la fortuna al casino direttamente dal proprio smartphone, senza recarsi fisicamente presso la sala da gioco.

Il sito del casino di Sanremo offre diverse opportunità di divertimento. In particolare, spiccano le slot machine, con centinaia di macchinette disponibili, dalle classiche a quelle con jackpot, quasi tutte utilizzabili anche da mobile. Non mancano, sulla piattaforma digitale del casino di Sanremo, le principali slot machine, quelle che hanno conquistato migliaia di giocatori, come la slot 3D Gonzo’s Quest, 50’s Pin Up, Starburst, Into The Woods e tante altre ancora. Tra grafiche accattivanti e suoni coinvolgenti, le slot online del casino di Sanremo tentano di far vivere agli utenti un’esperienza simile a quella della sala da gioco fisica.

I numeri del gioco online del casino di Sanremo

A conferma di quanto appena detto, ci sono le performance degli ultimi mesi. A ottobre 2018, gli introiti del gioco a distanza per il casino di Sanremo hanno sfiorato i 2,5 milioni di euro, con una crescita dell’1,73%, nonostante una distribuzione dei premi complessivamente superiore ai 400.000 euro.

Se si considerano i primi dieci mesi del 2018, grazie al gioco online il casino di Sanremo ha raggiunto un introito complessivo vicino ai 29 milioni di euro. I numeri sono in linea con quelli del 2017 e confermano che ai giocatori online piace l’offerta proposta dalla piattaforma digitale del casino di Sanremo.

Del resto, in un’epoca in cui la presenza di aziende attive nel settore è cresciuta moltissimo, anche per un casino storico come quello sanremese diventa fondamentale proporre un’offerta all’altezza delle aspettative e dei gusti di giocatori sempre più esigenti e attenti anche al più piccolo dei dettagli.

Soprattutto nel settore delle slot machine, la sfida è quella di proporre con costanza nuovi contenuti, provenienti da aziende leader a livello mondiale nella produzione di giochi per le slot.

Perché si preferisce giocare online

Le offerte proposte dai siti di casino online si fanno sempre più interessanti, soprattutto per i nuovi giocatori. Inoltre, il web è ricco di portali d’informazione in cui è possibile conoscere il mondo dei casino online dalla A alla Z.

È il caso, ad esempio, di CasinoPilota, un portale che guida gli utenti passo dopo passo nella scelta dei casino online in possesso di regolare licenza AAMS. Dunque, facilità nel reperimento di informazioni attendibili e una maggiore sicurezza garantita dalle licenze AAMS, sono tra i motivi che spingono i giocatori a tentare la sorte direttamente online.

Italiani sempre più attratti dalle slot machine online

Un’interessante indagine condotta nel 2018 da un gruppo di ricerca del Politecnico di Milano ha evidenziato la grande crescita dei numeri del gioco d’azzardo online. In Italia, il gioco online sarebbe cresciuto del 34% tra il 2016 e il 2017. Si stima che, a livello mondiale, il business del gioco a distanza nel 2022 sfiorerà gli 82 miliardi di euro.

Nel nostro paese, il 4% dei maggiorenni ha già vissuto almeno una volta l’esperienza di aprire un conto gioco online. Le previsioni, anche in Italia, sembrano suggerire una continua crescita del gioco online, a discapito di quello analogico il quale, pur continuando a primeggiare, inizia a mostrare piccoli segni di cedimento.