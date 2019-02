Carolina Bongiorni lascia l’associazione “Vivi Borghetto”

Borghetto Santo Spirito. Carolina Bongiorni lascia “Vivi Borghetto”. In occasione dell’assemblea dell’associazione tenutasi lo scorso 21 febbraio, il neo consigliere comunale ha deciso di rassegnare le dimissioni dal ruolo di segretario del gruppo.

Nonostante non vi sia cause di contrasto tra i due incarichi, dopo sette anni di impegno Bongiorni ha deciso di lasciare l’associazione “per lealtà verso tutti” gli altri membri e verso l’amministrazione comunale: “E’ stata un’avventura molto bella per me – spiega – In questi sette anni ho conosciuto persone meravigliose all’interno di un gruppo assolutamente coeso e pieno di idee ed iniziative, sempre disponibili e senza invidie. Anche tutti i commercianti che hanno fatto e fanno parte dell’associazione, negli anni, sono sempre stati presenti ed hanno collaborato con entusiasmo ad ogni iniziativa. Siamo anche stati fortunati di aver trovato, nel nostro cammino, degli ‘sponsor’ esterni che ci hanno dato modo di andare avanti nel miglior modo possibile. È stato proprio questo a portare avanti l’associazione negli anni, la voglia e l’entusiasmo di fare qualcosa per la propria cittadina”.

“Un grosso in bocca al lupo a tutti quanti, so che ci saranno delle magnifiche manifestazioni in ballo quest’anno, ad ottobre avevamo fatto un calendario davvero ricco decidendo tutti insieme. La forza di questo gruppo è proprio questa. Ognuno ha i suoi compiti ma si è tutti uniti per collaborare tutti insieme. Praticamente vale il motto ‘Tutti per uno, uno per tutti’”, conclude.

Durante la riunione è stato anche rinnovato il direttivo, che vede presidente Massimo Muriella; vice presidente Rita Fameli; consiglieri Marina Andreetto, Francesco Andronaco, Aldo Simonini; segretario Fernando Bravo.

“In qualità di presidente – dice Muriella – sono molto dispiaciuto delle dimissioni del segretario Carolina Bongiorni. La sua grande disponibilità e creatività all’interno dell’associazione l’hanno resa un esempio per tutti gli associati, compreso il sottoscritto. Sarà una presenza che mancherà all’interno del gruppo. Sono molto compiaciuto del fatto che Carolina sia entrata a far parte del consiglio comunale e sono sicuro che svolgerà un ottimo lavoro per il comune di Borghetto Santo Spirito. Le auguro vivamente un in bocca al lupo per la sua nuova esperienza. Forza Carolina”.

L’associazione, nel frattempo, ha già elaborato il calendario di inviative per l’anno in corso: “Si comincia domenica 17 marzo ai bagni Nettuno e Antille, dove abbiamo organizzato una fantastica esibizione di cavalli sulla spiaggia. In quell’occasione, oltre ad un vero e proprio spettacolo per grandi e piccini (visto che ci sarà anche il battesimo della sella) daremo anche spazio ad un artista che ci offrirà il suo tributo ad Elvis. Poi ci saranno i ragazzi della scuola di ballo Old Wild West con la loro musica country ed un rinfresco con offerta minima”.

“Domenica 24 marzo, invece, è in programma il raduno delle Mini. Il ritrovo sarà sul nostro molo Marinai d’Italia. Ci sarà un aperitivo al bar del molo ed una ‘passeggiata turistica’ che da Borghetto attraverserà Toirano, Boissano e Loano per poi tornare a Borghetto. Prossimamente renderemo note le altre novità del nostro calendario estivo: stiamo organizzando le ultime cose, ma ci saranno bellissime sorprese e tante iniziative”.