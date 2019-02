Carnevale dei bambini a Loano, “Pomeriggio Danzante” a Ceriale e la musica a Savona: una “pazza” domenica di eventi in provincia

Provincia. Salti, balli, canti, come fossimo a casa nostra! È proprio questo che faremo domenica 3 febbraio! E gli eventi in programma questa giornata ce lo permetteranno in molte delle località di mare e di collina della nostra provincia.

Uno di essi è l’immancabile e attesissimo Carnevale dei Bambini di Loano, festosa manifestazione inserita nell’ambito di CarnevaLöa, pronta a regalare tanti bei sorrisi ai più piccoli e a dispensare inaspettati e simpaticissimi scherzi ai più grandi. A Ceriale si balla finché non fanno male i piedi grazie alla bella iniziativa dei “Pomeriggi Danzanti”, un momento di intrattenimento per stare tutti insieme in allegra compagnia cimentandosi in salutari passi di danza e ascoltando buona musica.

Le note musicali risuoneranno anche a Pontinvrea, dove dopo dieci anni torneranno in concerto gli OJM: parte della storica band veneta ricaricherà il palco del Beer Room per presentare il nuovo album “Catodnathiuds” insieme al fantastico singer e musicista Conny Ochs. A Savona continua la rassegna “La Canzone di Serenella”: i primi ad esibirsi a febbraio sul palco saranno i Noisy Neighbors, già ospiti quest’estate nel giardino dei Serenella. La hard rock cover band savonese rispolvera il “vecchio“ rock – hard rock anni ’80 e ’90, canzoni che hanno scritto un’epoca, a volte insolitamente mixate o rivedute ma sempre 100% rock.

La rappresentazione figurativa, se così si può chiamare, sarà invece l’arte alla base di due eventi. Al Teatro Casone di Ortovero andrà in scena la spassosissima commedia teatrale “Ö peso doviâ ancön vegni'” (“Il peggio deve ancora venire”). Loano invece si dà alla pittura: appesi alle pareti della Sala del Mosaico ci saranno infatti gli oli su tela dell’artista lombarda Mariangela Cantoni.

Loano. Il CarnevaLöa è tornato! Il Carnevale più grande della Liguria è di nuovo una grande festa con carri, maschere, scherzi e lazzi, musica e rumore, come dev’essere un vero carnevale! Dopo la maxiapertura ufficiale in piazza Italia con la consueta cerimonia della “consegna delle chiavi” da parte del sindaco alle maschere Beciancìn, Capitan Fracassa e Puè Pepin e la strabordante sfilata insieme alle altre maschere italiane per le vie cittadine, domenica 3 febbraio dalle 15 si farà festa con il Carnevale dei Bambini in piazza Massena con giochi, balli di gruppo, l’animazione dei Matti da Legare e in chiusura una dolce gustosa merenda per tutti.

Il Carnevale di Loano è una delle manifestazioni più attese e partecipate in Liguria non solo perché è la manifestazione carnevalesca più spettacolare e rinomata della provincia di Savona ma soprattutto perché è la festa in maschera più grande della regione.

Il Carnevale proseguirà poi domenica 10 febbraio dalle 15 in piazza Massena: i bambini potranno cimentarsi nel gioco della Pentolaccia alla presenza de “U Beciancìn”, Re del Carnevale e maschera ufficiale del Carnevalöa, e “U Puè Pepin”, la maschera tradizionale del carnevale a Loano, con animazione dei Matti da Legare.

Ceriale. Si rinnova anche per il 2019 il tradizionale appuntamento con i “Pomeriggi Danzanti” presso la tensostruttura di via Tagliasacchi a Ceriale. Il programma dell’iniziativa è stato realizzato dall’Assessorato alle Manifestazioni del Comune. Il calendario degli intrattenimenti musicali inizierà questa domenica 3 febbraio alle ore 15 con l’Orchestra “Sergio e la Band”.

“Un momento di intrattenimento apprezzato dalla nostra comunità e che vogliamo rafforzare”, dice l’assessore comunale Eugenio Maineri. I “Pomeriggi Danzanti” richiamano inoltre tanto pubblico anche dai comuni limitrofi: appuntamento dal 27 gennaio al 31 marzo tutte le domeniche dalle ore 15 alle ore 18 e tutti martedì dal 5 febbraio al 12 marzo sempre dalle 15 alle 18. Martedì 5 marzo speciale appuntamento dedicato ai festeggiamenti del Carnevale.

“Stare in buona compagnia, cimentarsi nel ballo e ascoltare buona musica, questi gli ingredienti del successo dell’iniziativa, che vede in prima linea non solo gli anziani ma anche residenti e turisti che soggiornano nella nostra località”, aggiunge ancora Maineri.

Ortovero. La compagnia I belli che…andêti di Borgio Verezzi mette in scena una commedia spassosa di Eugenio Rusca per la regia di Anna Anemone: “Ö peso doviâ ancön vegni'” (“Il peggio deve ancora venire”).

La trama è a dir poco divertente. In un agriturismo la vita trascorre relativamente tranquilla: un uomo non può vedere il vino nei fiaschi, la moglie lo pedina e nel contempo contrasta un amore della figlia perché le galline non le fanno le uova, il fidanzato della figlia passa vicino alle galline con il trattore per andare nei suoi possedimenti.

L’arrivo di due ladri porta scompiglio nell’agriturismo e ai loro stessi piani di fuga e quello di un nipote macellaio con l’hobby per i vestiti e la moda complica la situazione già precaria dei due ladri. Una girandola di situazioni comiche incolleranno lo spettatore a seguire con il sorriso tutta la vicenda.