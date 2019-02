Carlomaria Balzola presidente di AssoRistoBar, il saluto di Fabrizio Marabello

La nomina di Carlomaria Balzola alla carica di Presidente di AssoRistoBar darà il giusto impulso per coniugare turismo e sicurezza nella Città di Alassio.

L’Europa è la prima destinazione turistica al mondo. Il turismo, oltre a rappresentare un settore chiave dell’economia, si rivela anche un valido volano per la promozione dell’immagine delle città, indipendentemente dalla loro dimensione e dalla tipologia del loro turismo (culturale, di svago, di affari), sia esso di natura sporadica o permanente. Le città sono il luogo privilegiato per l’accoglienza dei turisti, che diventano i fruitori temporanei di questi territori urbani. La scelta di una destinazione turistica è in parte motivata dalla capacità della città di garantire un ambiente sicuro per i propri visitatori. I turisti, privi di punti di riferimento sulle realtà culturali e linguistiche del luogo visitato, possono essere particolarmente vulnerabili ed esposti a certe forme di criminalità. In alcuni casi, possono essi stessi arrecare disturbi alla quiete pubblica, visto quel senso di spensieratezza e di impunità legato al fatto di trovarsi in un ambiente estraneo, diverso da quello quotidiano. In questo contesto, le Autorità locali sono spesso quelle maggiormente in grado di predisporre e attuare politiche di prevenzione e al contempo di favorire una buona convivenza tra turisti e residenti.

Il Presidente Balzola, insieme ai soci dell’associazione di categoria, sarà indubbiamente la persona capace e competente per affrontare queste problematiche e aiutare nel migliore dei modi la “Città del Muretto” amministrata con ottimi risultati dal Sindaco Marco Melgrati.

Al fine di affrontare queste problematiche, siamo a completa disposizione di AssoRistoBar per organizzare e promuovere un convegno nonché per creare una collaborazione fra la Città di Alassio e il vicino Principato di Monaco con cui, in materia di turismo e sicurezza, abbiamo già avviato un progetto importante.

Cav. Fabrizio Marabello

Presidente Onorario Sezione Riviera della Palme

International Police Association

Associazione Internazionale di Polizia