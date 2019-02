Carcare, tutto esaurito per il laboratorio montessoriano della “Equipe 6595”

Carcare. La neonata associazione carcarese “Equipe 6595” è pronta per il suo debutto con la sua prima iniziativa.

Lunedì 18 febbraio, infatti, prenderà il via il primo “Laboratorio Montessoriano” per bambini di età tra 3 e 6 anni, curato, dalla dottoressa Giorgia Manzalini. Si svolgerà nelle sale della biblioteca civica “Barrili”, per la durata di cinque settimane.

La proposta è stata accolta con grande entusiasmo, al punto che questo appuntamento ha raccolto un consenso straordinario e in poco tempo le iscrizioni hanno fatto registrare il sold out.

Ci sarà, comunque, una seconda possibilità per i genitori interessati, e la data del nuovo laboratorio verrà comunicata quanto prima.