Carcare, minoranza all’attacco del sindaco sui conti: “In due anni quasi 250 mila euro di debiti”

Carcare. “Il sindaco De Vecchi capisce o fa finta di non capire?”. Se lo domandano i consiglieri del gruppo di minoranza “Lorenzi Sindaco”, secondo cui il primo cittadino carcarese “non sapendo cosa rispondere, privo di esperienze lavorative e gestionali concrete, giustifica l’incapacità amministrativa travisando i dati contabili con informazioni non vere”.

“La realtà tangibile è data dai numeri scritti sul bilancio e sulla relazione del revisore dei conti che sollecita l’amministrazione al pronto rientro del debito accumulato – spiegano i membri dell’opposizione – Nell’anno 2016 la situazione di cassa vantava un credito di 101.440,42 euro; nell’anno 2017 un debito di 116.184,78 euro; nellanno 2018 il debito accumulato è di 144.745,08 euro. In due anni il debito accumulato è di 246.185,50 euro, con costi a carico dei cittadini carcaresi. Questa è buona amministrazione?”

“Ecco quanto dichiarato da l’organo di revisione nelle osservazioni e suggerimenti circa le previsioni di cassa: ‘Le previsioni di cassa dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri in particolare pe ciò che concerne le entrate tributarie ed extratributarie. Si sottolinea a tale proposito che anche per l’anno 2018 analogamente a quanto avvenuto nell’esercizio 2017 l’Ente non è riuscito a restituire l’anticipazione di cassa accesa durante l’anno, cumulando un debito al 31/12/2018 di euro 144.745,08. Tale segnale di squilibrio finanziario non può essere sottovalutato e nell’invitare l’Ente ad intervenire prontamente, si ribadisce che sarà compito di codesto organo monitorare nel corso dell’esercizio il flusso finanziario’”.