Savona. Il Comitato regionale Fick Liguria, in collaborazione con la Canottieri Sabazia, ha organizzato nell’ambito della programmazione dell’attività giovanile nazionale, dei test di corsa valutativi per atleti dai 10 ai 14 anni di età.

Erano presenti società della Liguria provenienti da Genova, Savona e Sanremo, che sono state testate sul campo di atletica, località La Massa di Albisola Superiore, sulla distanza dei 1.000 e 2.000 metri per i giovanissimi e 5.000 metri per le altre categorie (Ragazzi, Junior, Senior).

Ottimo il livello riscontrato. Per la categoria Allievi A (1.000 metri) Garzoglio Lorenzo ha impiegato 5’26”, per la categoria Allievi B (1.000) il vincitore è risultato Giusto Pietro (4’22”), per i Cadetti A (2.000) Battaglia Michael (9’51”), per i Ragazzi (5.000) Mitro Davide (21’11”), per gli Junior (5.000) Gerace Matteo (21’20”).

Sempre per la categoria Junior, al femminile, buon risultato per Tosin Elisa (34’30”), tra i Senior (5.000) bravi Accomo Marco (21’24”) e Magliano Anna (31’22”).

Per la prima volta gli Allievi e i Cadetti, oltre al test di corsa, in pomeriggio hanno eseguito test di canoa nella piscina di corso Colombo.

Questi i migliori risultati: Cadetti B Rizza Lorenzo (1’11”), Allievi B Giusto Pietro (1’14”), Cadetti A Battaglia Michael (1’21”).