Campus universitario di Savona, Open Day 2019: in mostra tutta l’offerta formativa

Savona. Il giorno 25 febbraio, dalle 9 alle 15, si svolgerà presso il Campus Universitario di Savona l’Open Day, iniziativa organizzata dal Centro di Servizi per il Ponente Ligure, dell’Università degli Studi di Genova, in collaborazione con il Settore Orientamento agli studi Universitari, che consentirà agli studenti e alle loro famiglie di approfondire l’offerta formativa dell’Ateneo di Genova e di visitare le strutture del Campus stesso.

La giornata si presenta densa di iniziative.

Molti laboratori saranno aperti al pubblico.

Saranno allestiti i seguenti stands all’interno della biblioteca del Campus: Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere, Lingue, Farmacia, Medicina, Scienze della Formazione, Scienze MFN, Scienze Politiche, Polo Universitario di Savona: Infermieristica, Ingegneria Meccanica Energia e Produzione, Scienze della Comunicazione, Scienze Motorie Sport e Salute, Polo Universitario di Imperia: Giurisprudenza e Scienze del Turismo, Giardini Botanici Hanbury, Settore orientamento agli studi universitari dell’Ateneo di Genova, Aliseo – Agenzia Ligure per gli studenti e l’orientamento, Giovani per la Scienza, Noberasco S.p.A., dove gli studenti potranno avere informazioni sugli studi universitari e non solo.

La visita al Campus sarà organizzata tramite un percorso guidato nel corso del quale gli studenti avranno la possibilità di ascoltare, tramite il proprio smartphone, alcune tracce audio esplicative.

Aliseo, durante la giornata, offrirà la possibilità di svolgere diverse attività di orientamento, tra cui la somministrazione di test per riflettere sulle proprie softskill approfondendo attitudini, inclinazioni, stili di lavoro e apprendimento.

Il personale del Campus sarà presente dalle 9 alle 15 per dare informazioni e supportare i visitatori nella visita alle strutture.

I ragazzi della web radio del Campus trasmetteranno in diretta tutto l’evento.

Numerosi studenti delle scuole del territorio che hanno aderito all’iniziativa. L’ingresso è libero ed aperto, senza prenotazione, a quanti vorranno partecipare.