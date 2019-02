Campioni regionali e podi alla Sciorba: savonesi super nel salvamento

Savona. Ai campionati regionali di nuoto per salvamento, savonesi protagonisti di primo piano nella piscina genovese della Sciorba. Si sono tenuti domenica 27 gennaio.

Amatori Nuoto Savona, Rari Nantes Cairo Acqui e Sporting Club Millesimo hanno messo assieme una miriade di titoli regionali, corredati da un’innumerevole serie di medaglie d’argento e di bronzo e di piazzamenti di rilievo.

Manifestazione dal bilancio entusiasmante che completa un periodo molto positivo per il salvamento regionale. In gara centinaia di atleti in rappresentanza di Genova Nuoto, Fratellanza Pontedecimo, Foltzer Nuoto, Acqui Terme, Sturla, Crocera, oltre alle società savonesi.

Nelle gare di categoria (Ragazzi, Juniores e Cadetti) spiccano i risultati individuali di Sayda Sassari, Beatrice Bazzoli, Simone Mirenghi e Sara Guglielmi (Amatori Savona), Rebecca Di Giosa, Arianna Chiarlo, Alessandra Abois e Federica Abois (Cairo Acqui). Per il Millesimo in grande evidenza Irene Bunland, Valentina Del Corpo, Valentina Tarditi, Dherma Guidi, Loredana Bertuzzo, Jasmine Akhiad e Claudia Bagnasco nelle gare individuali.

Nelle staffette pioggia di medaglie d’oro, argento e bronzo. Nella 4×25 manichino Ragazzi e nella 4×50 mista Juniores e Assoluti oro per la Rari Nantes Cairo Acqui. Titolo regionale nella 4×50 ostacoli Cadette per l’Amatori Nuoto Savona (Bruzzone, Sassari, Dharma Guidi e Beatrice Bazzoli) e podi nella 4×50 ostacoli e mista fra le Cadette. Non è da meno lo Sporting Club Millesimo sul podio nella 4×50 Juniores, nella 4×25 manichino e 4×50 mista Juniores.

Gli Esordienti sono apparsi in gran forma. Fra gli Esordienti B su tutti Giulia Parigino oro nel manichino con pinne, argento nel nuoto sub e bronzo nel manichino. Oro per la compagna di colori Monica Carozzo, bronzo per Giorgia Rizzo.

Tra gli Esordenti A femminili titolo regionale per Letizia Vulpetti (Amatori Savona) nel trasporto manichino e Nikki Pregliasco (Millesimo) che conquista anche due medaglie d’argento (manichino e manichino con pinne); argento e bronzo per Benedetta Gemme e buoni piazzamenti per Anna Magliano e la stessa Benedetta Gemme.

Per l’Amatori Savona tre ori nelle staffette. Nella 4×50 ostacoli con Martino, Vulpetti, Viti e Magliano; nella 4×25 manichino con Martino, Vulpetti, Gemme ed Elisa Cerruti; nella 4×50 mista con Magliano, Martino, Vulpetti e Gemme.

Nel settore maschile tre ori per Filippo Carozzo (Cairo Acqui) e Piero Santesi (Millesimo). Argento per Carlo Ciarlo (Amatori Savona) e Gabriele Raffo. Bronzo per Federico Antibo (Millesimo).

Nelle staffette brillano le promesse dell’Amatori Savona con due vittorie. Nella 4×50 mista si impongono Michelangelo D’Onofrio, Elia Filetti, Carlo Ciarlo ed Enzo Zanini. Nella 4×50 ostacoli titolo regionale per Carlo Ciarlo, Elia Filetti, Sebastiano De Franchi ed Enzo Zanini.

Un risultato che è di conforto anche al coordinatore savonese del salvamento Ambrogio Zaro oltre ai due tecnici che hanno preparato con capacità e passione questi giovani atleti, ovvero Giada Regoli e Noelia De Luca.