Campionato invernale lanci, a Boissano brillano Davide Costa, Ilaria Marasso e Denis Canepa

Boissano. Condizioni meteo accettabili (parametrate alla stagione) e risultati tecnici di buon livello nella fase unica regionale del campionato invernale regionale dedicato ai lanci lunghi, ovvero giavellotto, disco e martello.

Formula regionale open e quindi anche alcune qualificate presenze extra Liguria. Classifiche “accorpate” con attrezzi della categoria Juniores per Allievi e Junior, poi classifica Promesse/Senior/Master e alcune prove di contorno dedicate alla fascia giovanile under 16, quella dei Cadetti.

Partiamo dal lancio del martello per salutare l’affermazione di Lorenzo Puliserti (Fratellanza Modena) con un già positivo 57,38 nel suo miglior lancio. Il titolo ligure in questa gara va all’indomito master Flavio Bertuzzo (Atletica Varazze) con la misura di 16,53.

Nella gara Allievi/Junior brilla il più giovane: Davide Costa (Cus Genova), ancora allievo, scaglia l’attrezzo da 6 kg ad un notevolissimo 59,96 migliorando abbondantemente il precedente primato personale. Alle sue spalle cresce bene anche Paolo Guglielmi (Maurina Oliocarli Imperia) che raggiunge 52,67.

La corrispondente gara femminile vede l’affermazione di Elisa Foresta (Cus Torino) con 50,41. La segue con un gran bel lancio l’allieva Ilaria Marasso (Trionfo Ligure) che scaglia l’attrezzo da 4 kg a 45,66.

Nel disco uomini affermazione tra i senior per l’esperto monregalese Andrea Pace (Atletica Fossano 75) con 44,77. Alle sue spalle termina Gioele Buzzanca (Atletica Arcobaleno Savona) che si aggiudica il titolo ligure pur rammaricandosi per un paio di lanci sfortunati.

Nella gara per Allievi/Juniores (attrezzo da 1,75 kg) vince il portacolori della Maurina Oliocarli Federico Romei con 39,84.

Il disco donne che vede imporsi Sandra Littardi (Cus Genova) tra le assolute con 31,55. La classifica Allieve/Junior vede al primo posto Cristal Francisco Reyes (Atletica Spezia Duferco) con 30,54.

Nel giavellotto tra le assolute vittoria e titolo regionale per Elena Chiesa che realizza un miglior lancio a 35,46.

Nella classifica riservata ad Allieve e Juniores testa a testa e vittoria finale per Erika Paris (Maurina Oliocarli Imperia) che arriva a 36,88 prevalendo su Sofia Intili (Cus Genova) che chiude con un miglior lancio di 35,95.

In campo maschile rientro positivo per Denis Canepa, portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona, che si impone con la misura di 57,47. Nella gara per Allievi e Junior prevale Federico Romei (Maurina) con 39,84.

Nella foto sopra: il podio del martello con Marasso

Il podio del martello con Costa primo

Lorenzo Puliserti

Elena Chiesa e Carlo Galiano

Clara Degni e Gian Sarchi

Il podio del giavellotto Allieve e Juniores

Di seguito i risultati completi.