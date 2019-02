Albenga. Sono terminate le due prove regionali del campionato individuale Silver di Federazione: si sono svolte domenica 27 gennaio a Pietra Ligure e sabato 23 febbraio al Palamarco di Albenga.

All’appuntamento era presente l’Atleticamente Asd. Per quest’anno sportivo hanno fatto il loro esordio in federazione solamente quattro delle tante ginnaste andoresi; ma le altre non sono mancate all’evento e sono venute a tifare e sostenere le loro compagne dagli spalti.

Accompagnate in gara da Giorgia Giraldi nel ruolo di tecnico, le ginnaste dell’Atleticamente hanno portato a casa nella prima prova due medaglie d’oro, con Irene Patriarca nella categoria A4 LB e con Giulia Patriarca nella categoria J2 LB, ed una medaglia d’argento, sempre nella categoria A4 LB, conquistata da Sofia Campanaro.

Lontana dal podio Natalie De Martin, che nella prima fase si è fatta prendere dall’emozione non eseguendo il secondo degli esercizi previsti. Per Natalie il riscatto è arrivato nella seconda prova, ad Albenga, dov’è arrivata a soli 0.10 punti di distacco dalla medaglia di bronzo.

Sofia Campanaro ha dimostrato ancora una volta la sua padronanza in pedana eseguendo due ottimi esercizi, commettendo qualche piccola sbavatura, ottenendo l’ottavo posto in classifica. Irene Patriarca, a soli 0,10 punti dall’oro, si è aggiudicata la medaglia d’argento. Giulia Patriarca si è riconfermata d’oro guadagnando il titolo di campionessa regionale per la zona A Ponente.

Il prossimo appuntamento per l’Atleticamente saranno i Nazionali FGI che si terranno a Rimini nel mese di giugno.