Campionati italiani Allievi: l’Arcobaleno cala un tris d’assi

Savona. Trasferta spettacolare per l’Atletica Arcobaleno Savona, impegnata in quel di Ancona per i campionati italiani indoor Allievi.

Tecnici al seguito Franco Romano e Samuele De Varti. Tecnici “a casa” Ornella Ferrara e Carlo Galiano. Ma ora spazio ai protagonisti assoluti: gli atleti.

Partiamo da Marco Zunino. Approdato in Arcobaleno da poche settimane, proveniente dal florido vivaio dell’Atletica Varazze. Il suo coach Franco Romano ha vissuto qualche giorno di apprensione due settimane or sono quando il giovane ha provato ad abbattere un muretto con la caviglia: brutta distorsione, consulto medico e riabilitazione con esercizi in acqua, poi la scelta di partecipare comunque ai campionati italiani.

Nei 400 metri, batteria al sabato gestita con acume tattico e vittoria con crono di 50″60, tutt’altro che disprezzabile. Finale il giorno dopo partendo da una buona corsia, la terza. Passaggio piuttosto forte e finale a stringere i denti. Ma un grande premio: 49″76, crono che rappresenta il nuovo primato regionale all time ma che soprattutto catapulta Marco, al primo anno di categoria tra gli Allievi, ad una seconda posizione… Mai come in questo caso un argento che vale oro!

Aurora Bado arriva alla pista indoor forte del recente successo nel celebre cross della 5 Mulini. Sicuramente non ha nelle gambe il “cambio” di alcune delle altre atlete impegnate in una gara su ritmi non eccessivamente impegnativi. Ma sui 1500 metri Aurora corre una gara intelligente, attenta, non troppo staccata dalle prime… e con un grandissimo finale conquista uno splendido quarto posto che poi diventa terzo e medaglia di bronzo in conseguenza della squalifica di una delle avversarie. Il suo tempo di 4’44″25 migliora un record ligure vecchio di quasi 40 anni! Grande felicità per il suo coach (e mamma) Ornella Ferrara, oltre che per i suoi altri familiari stretti (Corrado il papà e Riccardo il fratello), tutta gente che vive da sempre di pane e atletica.

Anabel Vitale. Risiede a Pietra Ligure, proviene dall’Atletica Run Finale Ligure, è figlia dell’impianto di Boissano che frequenta praticamente da sempre… Seguita da Samuele De Varti e Carlo Galiano sta affrontando questo inizio di stagione con una grinta ed una continuità di risultati incredibili. A pochi giorni da un gran campionato italiano di prove multiple a Padova replica con prestazioni di livello tecnico notevolissimo specie considerando la sua giovane età (come Marco Zunino è al primo anno di categoria).

Sui 60 ostacoli affronta la competizione in modo perfetto: 8″78 e vittoria della batteria, 8″67 in semifinale, un crono che rappresenta il nuovo record ligure di categoria ed è utile per entrare in finale con il primo tempo dei ripescaggi. E in finale un nuovo capolavoro, con una gara “di testa” sino all’ultimo centimetro: 8″70 ed un grandissimo quinto posto. Nel salto in lungo le è mancata forse un pizzico di fortuna: il nuovo primato personale a 5,57 non è stato sufficiente ad entrare nella finale ad 8 e quindi è giunto un nono posto che la soddisfa solo in parte.

Tris d’assi si diceva… Tre pentole d’oro, dove inizia l’Arcobaleno…