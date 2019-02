Varazze. Domenica 10 febbraio, a Varazze, si è svolta la quarta delle cinque prove del circuito provinciale Csi di corsa campestre. Alla competizione erano presenti, complessivamente, 130 atleti.

Ventuno le categorie anagrafiche con almeno un atleta in gara. Ben nove hanno visto il successo di un portacolori dell’Atletica Ceriale, che diventano dieci conteggiando i soli tesserati Csi, dei quali non fa parte la Podistica Savonese, prima tra i Veterani B. Sei vittorie per l’Atletica Varazze, quattro per l’Atletica Cairo, una per l’Atletica Run Finale.

Foto 3 di 5









La classifica a punti del circuito, nell’attesa dell’ultima prova che si svolgerà a Casanova Lerrone domenica 24 febbraio, vede in testa l’Atletica Ceriale San Giorgio con 1.154 punti; seconda l’Atletica Varazze che grazie al punteggio ottenuto nella gara di casa si avvicina e si porta a 920, terza l’Atletica Cairo con 503, quarta l’Atletica Run Finale con 255, quinto il Sassello Atletica con 143.

Vediamo, nel dettaglio, le classifiche della prova di Varazze, partendo dai più giovani.

Cuccioli B maschili: 1° Samuele Codino (Varazze), 2° Daniele Derossi (Varazze), 3° Andrea Polovio (Varazze), 4° Mattia Bolla (Varazze), 5° Filippo Catalano (Varazze)

Cuccioli B femminili: 1ª Sara Ottonello (Varazze), 2ª Cloe Fazio (Varazze), 3ª Beatrice Antonietta Bombardi (Varazze)

Cuccioli A maschili: 1° Daniel Fazio (Varazze), 2° Sebastiano Citterio (Ceriale), 3° Giacomo Fiorito (Varazze), 4° Edoardo Luciano (Varazze), 5° Pietro Bergero (Ceriale), 6° David Terracchio (Varazze), 7° Loris Varvassore (Varazze), 8° Pietro Guerra (Varazze)

Cuccioli A femminili: 1ª Gemma Franco (Ceriale), 2ª Sofia Rosso (Ceriale), 3ª Irene La Torre (Varazze), 4ª Anna Viola Bruzzone (Varazze), 5ª Sofia Alluto (Varazze), 6ª Beatrice Pavia (Varazze), 7ª Valentina Ghigliotti (Varazze), 8ª Anna Pianalto (Varazze)

Esordienti A maschili: 1° Gabriele Ferrara (Ceriale), 2° Vladimiro Luciano (Varazze), 3° Giulio Barbieri (Ceriale), 4° Mruan Aitoulhyan (Ceriale), 5° Lorenzo Cervetto (Varazze), 6° Alessio Spada (Varazze), 7° Andrea Biale (Varazze), 8° Giulio Polla (Finale), 9° Emanuele Verdi (Ceriale), 10° Carlo Gracchi (Varazze), 11° Felice Dell’Agostino (Varazze), 12° Andrea De Roberto (Varazze), 13° Sergio Carboncino (Varazze)

Esordienti A femminili: 1ª Emma Giacosa (Cairo), 2ª Giorgio Bongiovanni (Varazze), 3ª Alice Biale (Varazze), 4ª Giulia Ottonello (Varazze), 5ª Sara La Torre (Varazze), 6ª Greta Aschero (Ceriale), 7ª Lavinia Gavotti (Varazze), 8ª Marlen Jakob (Varazze)

Ragazzi: 1° Leonardo Bonechi (Finale), 2° Nicolò Parodi (Ceriale), 3° Gabriele Quattropani (Ceriale), 4° Fabio Frosio (Varazze), 5° Davide Bolla (Varazze), 6° Nicolò Gallizia (Ceriale), 7° Giacomo Anfosso (Ceriale), 8° Lorenzo Moretti (Cairo), 9° Carlo Umberto Randone (Ceriale), 10° Agostino Parodi (Ceriale)

Ragazze: 1ª Asia Zucchino (Cairo), 2ª Anna Crovetto (Varazze), 3ª Sofia Dante (Cairo), 4ª Eleonora Boeri (Ceriale), 5ª Elena Cusato (Ceriale), 6ª Irene Oggiano (Varazze), 7ª Emma Baradel (Ceriale), 8ª Beatrice Musso (Varazze), 9ª Matilda Citterio (Ceriale), 10ª Maya Rosso Antonova (Ceriale), 11ª Lara Luisa Zaccone (Ceriale), 12ª Francesco Cerruti (Cairo), 13ª Aurora Damonte (Varazze)

Cadetti: 1° Francesco Gualdi (Varazze), 2° Andrea Botta (Varazze), 3° Andrea Pavia (Varazze), 4° Alessio Ferrara (Ceriale), 5° Jacopo Landolfa (Varazze), 6° Mattia Biale (Varazze), 7° Nicola Carboncino (Varazze), 8° Igor Beltramini (Varazze), 9° Daniele Piccardi (Varazze)

Cadette: 1ª Giada Bongiovanni (Varazze), 2ª Chiara Memme (Varazze), 3ª Camilla Rebora (Cairo), 4ª Greta Vittoria Alluto (Varazze), 5ª Carola Silvia Viglietti (Cairo), 6ª Alice Ghibaudo (Varazze), 7ª Veronica Parodi (Ceriale), 8ª Anastasia Moreno (Finale), 9ª Sara Buffa (Ceriale), 10ª Darsia Gullace (Finale)

Allievi: 1° Nicolò Reghin (Ceriale), 2° Alessio Zunino (Finale), 3° Stefano Oberti (Finale), 4° Nicolò Saettone (Varazze), 5° Davide Marini (Cairo)

Allieve: 1ª Giulia Baldini (Ceriale)

Junior maschili: 1° Nicholas Olmi (Ceriale)

Senior maschili: 1° Federico Luici Ballocco (Cairo), 2° Luca Pipitone (Cairo), 3° Andrea Viano (Cairo)

Amatori A femminili: 1ª Stefania Russo (Ceriale), 2ª Adina Navradi (Ceriale), 3ª Paola Ortale (Ceriale), 4ª Monica Castiglioni (Ceriale)

Amatori A maschili: 1° Mauro Faccio (Varazze), 2° Tiziano Barbieri (Ceriale), 3° Alessandro Ferrara (Ceriale)

Amatori A femminili: 1ª Sabrina Barbieri (Ceriale), 2ª Silvia Ferraro (Cairo), 3ª Marina Bonora (Ceriale), 4ª Stefania Bruzzone (Finale), 5ª Cristina Giacosa (Cairo), 6ª Cinzia Cassiano (Ceriale), 7ª Moira Molina (Ceriale), 8ª Raffaella Mo (Ceriale), 9ª Gabriella Rivaro (Ceriale), 10ª Ilaria Colombo (Ceriale)

Amatori B maschili: 1° Davide Ansaldo (Cairo), 2° Achille Faranda (Sassello), 3° Bruno Aureli (Varazze), 4° Andrea Verna (Ceriale), 5° Claudio Siccardi (Finale), 6° Domenico Luca Boeri (Ceriale), 7° Fabrizio Biale (Varazze), 8° Adriano Cusato (Ceriale)

Veterani A maschili: 1° Mauro Brignone (Ceriale), 2° Flavio Bertuzzo (Cairo)

Veterani B femminili: 1ª Natalina Lino (Ceriale), 2ª Annamaria Lepore (Cairo)

Veterani B maschili: 1° Benedetto Trucco (Savonese), 2° Anastasio Ziliani (Ceriale), 3° Renzo Mozzone (Cairo), 4° Ennio Tarquini (Ceriale)