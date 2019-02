Camera di Commercio, attivato lo sportello Pid per accompagnare le aziende nella trasformazione digitale

Albenga. Da qualche mese è attivo presso il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) di Albenga lo sportello “Punto Impresa Digitale” promosso dalle Camere di Commercio e istituito dal Piano Nazionale Impresa 4.0 varato dal Governo, il cui scopo è accompagnare le aziende nella trasformazione digitale.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha deciso di attivare, anche presso la sede di Albenga, lo sportello Pid “certa di offrire un supporto gratuito a tutte le imprese del comprensorio”. Tutti i giorni nell’ufficio “Punto Impresa Digitale” al secondo piano del Cersaa, sarà presente un Digital Promoter per aiutarvi a valutare il livello di maturità digitale della vostra azienda e capire quale sia il percorso più adatto per completare/migliorare il vostro processo didigitalizzazione.

Potrete ricevere informazioni utili riguardo: il significato di “Impresa 4.0” per un’azienda orticola, floricola, vitivinicola, olivicola e agroalimentare; i servizi digitali della Camera di Commercio Riviere di Liguria; il bando voucher digitali 4.0 (non appena sarà attivo), atto a far ottenere incentivi per la digitalizzazione; le strategie di marketing online che vorreste mettere/che già mettete in atto per promuovere la vostra attività in rete, che tengano conto di obiettivi, risorse e benefici attesi

L’ufficio Pid è il punto di primo orientamento per: approfondire la teoria e la pratica del processo di digitalizzazione; informarsi sulle opportunità offerte dal Piano Impresa 4.0 e sui programmi per l’innovazione digitale; valutare il livello di maturità digitale della vostra azienda

E’ possibile fissare un appuntamento con un Digital Promoter durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 17. Si può richiedere un incontro sia nell’ufficio al secondo piano presso il Cersaa, sia nella sede della vostra azienda, chiamando allo 019 831426 e chiedendo del Pid di Albenga. Si consiglia di prendere appuntamento prima di recarsi allo sportello.