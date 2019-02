Calice Ligure, in due anni e mezzo restyling dell’illuminazione pubblica

Calice Ligure. “In questi due anni e mezzo di amministrazione sono stati novantasette i punti luce nel territorio comunale i cui corpi illuminanti sono stati sostituiti con elementi più moderni ed efficienti”. Lo afferma il sindaco Alessandro Comi, che ha tracciato un bilancio degli interventi sull’illuminazione pubblica.

“Illuminare strade o contrade non coperte da questo importante servizio e rendere più funzionali i lampioni più datati sono state da subito le linee guida seguite dall’amministrazione in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico competente”.

“L’attenzione è stata data al centro paese ma in pari misura alle zone periferiche” sottolinea.

“In località Cipressi sono stati installati lampioni portando questo servizio in una zona fino a poco tempo fa del tutto priva di illuminazione pubblica. In località Mondaia l’installazione di corpi illuminanti più performanti ha portato per fare un esempio una riduzione di consumi significativa, nel mese di dicembre 2017 era di 584 kw mentre nello stesso mese del 2018 è stato di 152 kw”.

“Nonostante gli interventi eseguiti ancora molto rimane da fare, non ultima la ricerca di sempre migliori tempistiche di riparazione in caso di guasti” conclude il primo cittadino calicese.