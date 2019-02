Calcio, Ugo Piave lascia la presidenza della Loanesi San Francesco: “Il Comune accanito contro di noi”

Loano. Ugo Piave lascia la presidenza della Loanesi San Francesco. Ad annunciarlo è lo stesso “numero uno” della compagine loanese con una breve nota diramata questo pomeriggio.

Secondo quanto spiegato dalla società sportiva, le ragioni sarebbero strettamente politiche: Piave si è visto costretto a rassegnare le dimissioni a causa “dell’accanimento da parte del Comune di Loano, intento a smantellare una intera comunità calcistica per interessi di natura politica”. A questo si aggiunge “l’accanimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con contenziosi estenuanti che per ora vedono accogliere in toto le tesi difensive” dello stesso Piave.

Maggiori dettagli saranno comunicato in occasione di una conferenza stampa: durante l’incontro con i giornalisti l’ormai ex presidente spiegherà “tutte le ragioni che hanno portato a tale drastica decisione”.