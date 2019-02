Albenga.

Buon pomeriggio dal Riva di Albenga. Oggi partita importante partita per i padroni di casa contro un Finale che cerca i 3 punti che mancano da 3 giornate. Finale reduce da 2 punti in 3 partite invece l’Albenga che in questo periodo non se la sta passando bene, cerca ogni domenica di portare a casa punti fondamentali per cercare di uscire dalla zona playout ed evitare la retrocessione in promozione. I giallorossi dovranno fare a meno del talentuoso Buonocore a centrocampo causa espulsione di domenica scorsa contro il Genova Calcio. Partita che dovrebbe attirare molti sostenitori di entrambe le squadre anche per vedere il nuovo manto erboso in sintetico di uno dei campi più importanti nella zona del savonese.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

ALBENGA: 1 Scola 2 Lamarra 3 Taku 4 Farinazzo 5 Cocito 6 Costamagna 7 Setti 8 Carro Gainza 9 Rossi P. 10 Calcagno 11 Arrigo

Mr. Delfino avrà a disposizione in panchina: 12 Rossi F. 13 Penino Rodriguez 14 Petrucco 15 Gerini 16 Barison 17 Milazzo 18 Haidich 19 Mela 20

FINALE: 1 Porta 2 Conti 3 Massa 4 Scalia 5 Scarrone 6 Salata 7 Salzone 8 Ghigliazza 9 Vittori 10 Genta 11 Pollero

Mr. Caverzan avrà a disposizione in panchina: 12 Stavros 13 Maiano 14 De Benedetti 15 Conrieri 16 Finocchio 17 Vallerga G. 18 Galli 19 Godena

Arbitro: Sig. Moro di Novi Ligure Assistenti: Sig. Pasquini di Genova e Sig. Del Genio di Genova.

Spettatori:

Clima: giornata primaverile con vento

Sig. Moro di Novi Ligure fischio l’inizio della partita.

1’ partita iniziata con 7 minuti di ritardo a causa del ritardo del portiere bianconero Scola

2’ ci prova subito Paolo Rossi a impensierire Porta ma svirgola malamente il pallone

5’ Albenga vicino al vantaggio con Setti che con troppo altruismo mette in mezzo il pallone che viene murato da Scarrone che salva il pallone di schiena

8’ bella palla che arriva a Salzone che perde il tempo di tiro, la mette in mezzo dove Genta viene anticipato

12’ partita già molto combattuta in questi primi 12 minuti

16’ uscite avventata di Porta su Setti che calcia il pallone a fil di palo. Dalla tribuna illusione del gol.