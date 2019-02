Calcio, Baia Alassio: continua il buon momento dei 2002 in prima squadra

Alassio. Continua la bella avventura dei baby giocatori della Baia Alassio e tutta la dirigenza se li coccola con grande soddisfazione. Anche domenica scorsa i gialloneri hanno sfoderato una bella prestazione.

Il bomber e capitano Andrea Di Mari (foto sotto) è andato di nuovo gol con la prima squadra: un’altra rete pesante che dà i 3 punti alla sua formazione e per lui sono già tre gol in tre presenze in Prima Categoria, media altissima e decisamente rara; peraltro tutti e tre decisivi per il successo. Buona anche la prova del ritrovato Lorenzo Gerundo, dopo aver superato alla grande il brutto incidente a settembre con la rottura del secondo, terzo e quarto metatarso del piede destro.

Continua la bella favola del gruppo 2002 e mercoledì sera, in amichevole contro il Borgio Verezzi, sono stati chiamati e fatti esordire in prima squadra anche Simone Gagliolo e Luca Pastorelli, mostrando anch’essi un’ottima prestazione e rendendo felice lo staff tecnico, in primis mister Piero Iurilli ed il direttore sportivo Marcello Panuccio.

“Da tutti noi un augurio a tutti, sperando che altri possano avere le loro opportunità ed auguri e complimenti per l’ottimo lavoro del mister Matteo Cocco e di Natalino Formisano” dichiara il dg Gerry Gerundo.