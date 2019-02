Cairo Montenotte, fanno un barbecue in casa: tre persone in ospedale

Cairo Montenotte. Tre persone sono state soccorse questa notte intorno alle 2.30 da ambulanze della Croce Bianca di Carcare e di Altare a causa di un principio di intossicazione da monossido di carbonio.

L’episodio si è verificato a Borgo Gramsci, nei pressi di Ferrania. Secondo quanto riferito a causare le esalazioni sarebbe stato un barbecue acceso all’interno dell’appartamento.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per rilevare la presenza del monossido. I tre occupanti sono stati portati all’ospedale San Paolo di Savona, due in codice giallo e uno in codice verde.