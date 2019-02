Cairo, lo Zonta Club Valbormida organizza una giornata tra le ragazze ospiti di Villa Sanguinetti dal titolo “Facciamoci belle”

Cairo Montenotte. “Facciamoci belle”: questa l’iniziativa dello Zonta Club Valbormida che, a marzo, mese della donna, organizza una giornata tra le ragazze di Villa Sanguinetti in collaborazione con parrucchiere ed estetiste del territorio.

Il gruppo è molto attivo e già lo scorso Natale, dopo la tradizionale vendita dei panettoni, ha consegnato borse di generi alimentari per le donne sole della Valle. Ma non è tutto. Durante la cena solidale del 24 novembre che si è svolta a Cengio è stato consegnato un defibrillatore per gli impianti sportivi di Cairo.

Il ricavato della cena, invece, è servito per l’acquisto di attrezzature per il reparto di riabilitazione dell’ospedale di Cairo, a cui sono andati tre deambulatori, altrettante sedie a rotelle e un televisore. “Essendo quello di migliorare la condizione della donna e promuovere attraverso services il rispetto universale dei diritti umani, due degli obiettivi di Zonta, siamo soddisfatte del sostegno e dell’affetto che riceviamo ogni volta da chi, come noi, intende aiutare i più deboli”, sottolineano dal gruppo valbormidese.