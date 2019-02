Cairo Montenotte, cadono calcinacci da un cavalcavia della Sp29: strada chiusa

Cairo Montenotte. Cadono calcinacci, a rischio l’incolumità di automobilisti e passanti. Intervengono i vigili del fuoco e un tratto di strada viene chiuso al traffico veicolare e pedonale.

Succede a Cairo Montenotte e, più precisamente, nel tratto di strada tra via Recoaro e via Buglio. Un altro cavalcavia della Sp29 che “perde i pezzi”.

Dopo via della resistenza ora è toccato a questo: chiuso, in attesa di verifiche e messa in sicurezza, con viabilità alternativa su via Madonna del bosco.