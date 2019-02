Cairo Montenotte. Su uno dei campi sui quali le grandi del campionato hanno sofferto tantissimo, quello del Molassana Boero, la Cairese è stata capace di vincere per 5 a 1, centrando il quarto risultato utile consecutivo.

L’allenatore Matteo Solari commenta: “Oggi è stata una partita complicata, non semplice come dice il risultato. Però siamo stati molto bravi, abbiamo preparato la partita in una certa maniera, l’abbiamo fatta e sviluppata come preparato e poi è andato tutto bene: abbiamo fatto delle ottime giocate e abbiamo meritato questa vittoria”.

Settanta minuti di ottima Cairese, poi sul finale la squadra genovese ha accorciato sul 3-1; ma nel recupero Saviozzi e Facello hanno messo il risultato in cascina. “Oggi sul 3 a 0 abbiamo pensato che fosse finita, invece non lo è mai – afferma il mister -. Abbiamo preso gol in maniera stupida, ma non eravamo più concentrati. Chi è entrato non ha dato quell’aiuto che deve dare quando si entra: mi aspetto di più da chi entra, come è sempre stato fatto. Probabilmente non sono riusciti a dare la stessa intensità che avevano quelli che hanno cominciato. Sono stati cinque, dieci minuti un pochettino da deconcentrati, poi abbiamo ripreso la partita in mano e l’abbiamo chiusa“.

Domenica sul campo di casa arriverà l’Alassio. “Sarà un’altra grande partita, perché adesso hanno fatto il cambio in panchina, sicuramente si sono un po’ rinvigoriti dal punto di vista mentale. Questa scossa, anche psicologica, oggi si è vista perché hanno vinto 5 a 0 mettendo subito la partita in discesa. Domenica verranno a Cairo per fare risultato – conclude Solari -, noi dobbiamo fare di tutto per prenderci i tre punti“.