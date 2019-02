Cairo Montenotte. Pronto riscatto della Cairese che sette giorni dopo la sconfitta con l’Alassio è tornata al successo, battendo il Rapallo.

La partita pareva incanalata sul risultato dell’andata, 0 a 0, ma a rompere l’equilibrio ci ha pensato il giovane centrocampista Simone Rizzo, che dichiara: “Sono molto contento per questo gol e anche per la squadra perché siamo riusciti a fare tre punti importanti in questo campo dove non è facile fare dei punti, quindi sono felice di aver realizzato io il gol vittoria, sia per me che per la squadra”.

Nel primo tempo ci sono state occasioni da ambo le parti, poi, negli ultimi dieci minuti, i gialloblù hanno spinto di più. Anche nella ripresa gli ospiti hanno iniziato in attacco, senza mai essere veramente pericolosi, poi all’89° è arrivato il gol di Rizzo, subentrato a Canaparo. “Siamo stati molto bravi anche coi cambi – dice Rizzo -: i ragazzi che sono entrati sono stati bravi a cambiare la partita; il merito va anche al mister”.

Simone è classe 2000. Solari è un allenatore che da tanto spazio ai giovani, non solo per le regole imposte dalla Federazione. Rizzo ha sempre fatto la sua parte quando è stato chiamato in causa. Domenica 24 febbraio la Cairese affronterà la Sammargheritese sul campo di casa. “Si ritorna a Cairo, quindi veniteci tutti a vedere, alle ore 15”.