Cairo Montenotte. La Cairese vince nettamente (5-1) il confronto giocato sul terreno del Molassana, grazie alle reti di Figone (doppietta), Alessi, Saviozzi e Facello.

“Sentivamo molto la partita con il Molassana, perché era necessario confermarsi per dare continuità al nostro lavoro, alla classifica e per tenere alto l’umore”.

Leo Pastorino è molto lucido nel commentare la vittoria della Cairese. “Sicuramente non era una partita facile, giocavamo su un campo difficile contro una compagine tosta ed agguerrita, che ha dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà chiunque – continua Pastorino – abbiamo approcciato, al meglio, la gara, consapevoli di quello che era il nostro compito: tornare a Cairo con i tre punti”.

“Speravamo, visto il calendario della gara odierna, che qualche squadra avrebbe perso dei punti… ma, alla fine dei conti , le quattro squadre in vetta hanno vinto”.

“E’ una vittoria che mette in risalto la forza del nostro gruppo – conclude Pastorino – stiamo lavorando sodo e siamo consapevoli delle nostre potenzialità, sono certo, che ci toglieremo tante soddisfazioni”.