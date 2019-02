Cadono mattonelle da un tetto ad Albenga e cartellone pubblicitario sradicato a Ceriale: intervento dei vigili del fuoco

Albenga-Ceriale. Il vento fortissimo che, ormai da ore, sta sferzando la Riviera, ha costretto i vigili del fuoco a rendersi protagonisti di numerosi interventi.

Due, in particolare: ad Albenga e a Ceriale. In terra ingauna si è registrata la caduta di alcune tegole in ardesia dal tetto di un palazzo del centro storico. L’episodio è avvenuto in piazza Torlaro.

Sul posto, oltre ai pompieri, intervenuti con 3 mezzi, anche la polizia municipale di Albenga. La zona è stata messa in sicurezza e il perimetro del palazzo è stato transennato in via precauzionale.

A Ceriale, invece, le raffiche sono state talmente forti da sradicare letteralmente un grosso cartellone pubblicitario, che è crollato sull’asfalto, ma nessun passante o automobilista, per fortuna, stava transitando al momento dell’accaduto.