Bragno, Cristian Cattardico: “Siamo vivi più che mai…”

Cairo Montenotte. “Qualcuno, dopo i due insuccessi consecutivi, aveva pensato ad un Bragno scarico… ma non aveva fatto i conti con una squadra più viva che mai… che oggi ha dimostrato, oltre a saper giocare a calcio, di avere gli attributi, per venire a capo di una squadra tosta come la Dianese”.

Cristian Cattardico si toglie qualche sassolino dalle scarpe, elogiando la prova dei suoi giocatori, chiamati a riscattare un paio di gare sfortunate: “Mi è piaciuto l’atteggiamento mentale della squadra, che ha giocato in maniera propositiva per tutto l’arco della gara… le reti di Torra e Anselmo premiamo il lavoro di tutta la squadra”.

“Mercoledi torneremo nuovamente in campo, per recuperare la gara di campionato con il Varazze, che cercheremo di vincere per raggiungere il Taggia sul terzo gradino della classifica”.