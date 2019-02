Borgio Verezzi. Entra nel vivo, nella scuola media di Borgio Verezzi, il progetto di educazione ambientale “Puliamo i nostri sentieri-Bandiera verde” finanziato dall’amministrazione comunale.

L’idea, coordinata dal prof. Luca Puppo, ha l’obiettivo di far conoscere e far apprezzare i sentieri di Borgio Verezzi tenendoli puliti.

Foto 2 di 2



Infatti, nel territorio comunale è ancora presente una vasta superficie verde in cui è inserita una eccellente rete di sentieri che permette di attraversarela in più direzioni.

Il progetto prevede, oltre il corretto comportamento dei giovani sui sentieri, di far acquisire nelle giovani generazioni la consapevolezza dell’importanza di conoscere e tenere controllati i valori della propria salute.

In questa ottica, i volontari della Croce Bianca di Borgio Verezzi, prima e dopo l’escursione sui sentieri degli alunni, hanno rilevato i valori della pressione sangiugna a tutti i partecipanti, spiegato l’importanza di fare sport e le diverse tecniche come affrontare i percorsi più faticosi

Ha espresso grande soddisfazione l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Borgio Verezzi Pier Luigi Ferro per l’iniziativa: si e’ congratulato con i docenti per l’iniziativa e ringraziato i militi della Croce Bianca per la disponilità e per le indicazioni fornite agli alunni.