Borghetto Santo Spirito, l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente cerca volontari

Borghetto Santo Spirito. “Cercasi volontari, basta poco per fare tanto”. E’ l’appello lanciato dall’Anta (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente), affiliata alla FIR-CB, che da ormai quasi un anno ha sede in Piazza Italia a Borghetto Santo Spirito, al piano terra del palazzo comunale.

“Cerchiamo volontari che vogliano dedicare qualche ora del proprio tempo per svolgere servizio di volontariato – spiegano – sono sufficienti poche ore al mese per poter essere un ambientalista di seconda generazione, potendo così mettersi in gioco per il bene del territorio. A breve partiranno i corsi per il quarto corso Guardia Ambientale Zoofila, per Operatore Radio FIRCB quale ausiliare di Protezione Civile e per sentinelle ambientali oltre che poter svolgere molte altre attività”.

Per iscriversi all’associazione è possibile contattare il 3914947071 oppure scrivere un email a antaliguria@fircb.org.