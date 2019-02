Borghetto, progetto “Crescere Insieme”: laboratorio di yoga della risata al nido d’infanzia

Borghetto Santo Spirito. Giovedi 21 febbraio 2019, alle ore 16,30 tornano le attività del Progetto Crescere Insieme. Appuntamento al nido comunale di Via Milano per il Laboratorio di Yoga della risata per creare inter-azioni, organizzato in collaborazione con Nuova Assistenza Soc. Coop Onlus.

L’attività, dedicata agli adulti, è aperta a tutta la cittadinanza ed intende proporre la risata come potente connettore di persone e come strumento in grado di dare energia e favorire lo sviluppo di pensieri positivi. L’essenza dello Yoga della Risata consiste nel coltivare la giocosità tipica dell’infanzia, anche negli adulti. Questa giocosità stimola l’attività dell’emisfero destro cerebrale, che è sede della creatività. Tutti pronti, dunque, a mettersi in gioco e a lasciarsi contagiare dalle risate.

In contemporanea, a cura dell’Equipe del nido, si svolgerà un laboratorio dedicato alla creatività per tutti i bambini presenti, da 0 a 6 anni. Le attività programmate sono gratuite e libere per chiunque voglia partecipare. “Il progetto Crescere insieme prosegue con un altro importante appuntamento, fruibile da chiunque abbia piacere di partecipare. Yoga della risata per stimolare le emozioni ed il gioco negli adulti e laboratorio di creatività per i bambini da 0 a 6 anni. Invitiamo tutti a partecipare ad un pomeriggio diverso, all’insegna dello stare bene con sè stessi e con gli altri” spiega l’assessore alle Politiche Sociali Ester Cannonero.