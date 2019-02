Borghetto, macchina dei carabinieri a fuoco: le fiamme si sono originate dal cofano 

Borghetto. Auto dei carabinieri a fuoco a Borghetto Santo Spirito: spunta il video di un testimone, che avvalorerebbe l’ipotesi del guasto che avrebbe poi dato origine alle fiamme.

L’episodio è avvenuto ieri sera, in via Parioli, all’angolo con via Leonardo Da Vinci. I militari a bordo dell’auto si sono accorti che qualcosa non andava e sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima che divampasse l’incendio, uscendo incolumi.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco, che, non senza difficoltà, sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme e riportare la situazione alla normalità. Non si sono, infatti, registrati feriti o intossicati e anche i danni sono stati così circoscritti.

Alcuni testimoni, di passaggio in auto al momento dell’accaduto, sono riusciti a filmare la scena. Dalle immagini di evince abbastanza chiaramente che le fiamme si sono originate dal cofano del mezzo: questo darebbe dunque credito all’ipotesi del guasto, probabilmente occorso al motore della vettura.